Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Израиль наносил авиаудары по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку нероссийские гражданские лайнеры.
«Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийской армией средств ПВО и РЭБ, что «позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим».
Он отметил, что израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них были уничтожены сирийскими средствами ПВО.
Конашенков добавил, что при попадании двух израильских авиабомб по территории логистического центра 138 бригады сирийской армии были ранены трое сирийских военнослужащих.
Ране агентство SANA сообщило, что трое сирийских военнослужащих пострадали в результате обстрела пригородных территорий Дамаска израильскими ВВС. Отмечалось, что ПВО Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем из воздушного пространства Ливана.