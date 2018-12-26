В Минобороны России прокомментировали авиаудары Израиля по Сирии

«Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийской армией средств ПВО и РЭБ, что «позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим».

Он отметил, что израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них были уничтожены сирийскими средствами ПВО.

Конашенков добавил, что при попадании двух израильских авиабомб по территории логистического центра 138 бригады сирийской армии были ранены трое сирийских военнослужащих.