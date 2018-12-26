«Авангард» испытали по приказу Путина

Пуск осуществлен успешно: стартовавшая из Оренбуржья ракета успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. Уточняется, что в ходе полета крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование.

На этой неделе российские военные, по данным источников ТАСС, приступили к подводным испытаниям стратегического беспилотного аппарата «Посейдон».