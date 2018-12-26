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«Авангард» испытали по приказу Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Российские военные по приказу президента Владимира Путина провели испытания комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Пуск осуществлен успешно: стартовавшая из Оренбуржья ракета успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. Уточняется, что в ходе полета крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование.
На этой неделе российские военные, по данным источников ТАСС, приступили к подводным испытаниям стратегического беспилотного аппарата «Посейдон».
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Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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