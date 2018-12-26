Российская армия перейдет к технике шестого поколения

Российские вооруженные силы будут постепенно вооружаться военной техникой, которая относится к шестому поколению. Переход на новейшее вооружение пройдет плавно и поступательно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего главкома Воздушно-космических сил, руководителя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

По его словам вооружаться техникой шестого поколения можно только основательно "обкатав" пятое. Собеседник агентства высказался против скачка через определенный этап развития.

"Все, что не прошло испытания временем, опытом, разнообразной боевой практикой, не может послужить надежной опорой, базой, наконец, трамплином для новых достижений", — уверен Виктор Бондарев.

В качестве примера техники шестого поколения, которой предстоит вооружиться России, приводятся ударные беспилотники. Как отметил Виктор Бондарев, некоторые эксперты уже предлагают вместо полноценного внедрения нового российского истребителя пятого поколения Су-57, ограничиться его предсерийным вариантом и сразу переходить к разработке ударного беспилотного летательного аппарата, который является истребителем шестого поколения.