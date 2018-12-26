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Испытания гиперзвуковой ракеты США показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Самая быстрая гиперзвуковая ракета Boeing X-51 попала на видео. Можно увидеть, как ракету подвешивают к самолету-носителю Boeing В-52Н, как он поднимается в воздух и пускает X-51.
Над своим детищем американская компания Boeing работает уже несколько лет. Boeing X-51 называют гиперзвуковой крылатой ракетой, но у нее нет крыльев. Она устроена по-другому, и подъемная сила у нее создается тоже по-другому.
Эксперты квалифицируют X-51 как скрамджет — гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, пишет "Популярная механика". Его прямоточный двигатель отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. И на сегодняшний день X-51 считают одним из самых быстрых летательных средств. Быстрее пока летают только боеголовки баллистических ракет.
На видео показали испытания Boeing X-51 над Тихим океаном. Скрамджет достиг высоты 18200 метров и скорости 5,1 Маха. Полет продолжался 6 минут, ракета пролетела 426 километров. Можно понаблюдать, как после сброса ракеты включается твердотопливный ускоритель и X-51 устремляется ввысь. Достигнув на высоте 18300 метров и скорости 4,6 — 4,8 Маха, аппарат поворачивается "на спину" и в этот момент отстреливается разгонный блок. В дальнейшем Х-51 достигает высоты в 30 тысяч метров и совершает полет до конкретной цели.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Boeing , журнал "Популярная механика" , США
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