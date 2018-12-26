В России создали проект новой РСЗО корабельного базирования

"У нас есть новый проект по РСЗО корабельного базирования. Кроме того, есть новинки в области реактивных боеприпасов для таких систем, а также в сфере бомбового вооружения", — сказал Абрамов.

Говоря о боеприпасах для РСЗО, он отметил, что речь идет о неуправляемом реактивном снаряде с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности, а также новом неуправляемом реактивном снаряде с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Абрамов также напомнил, что в 2017 году начато серийное производство корректируемой противолодочной авиационной бомбы нового поколения "Загон-2".

Кроме того, по словам собеседника агентства, на предприятиях корпорации в инициативном порядке ведутся работы по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности.