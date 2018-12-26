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В России создали проект новой РСЗО корабельного базирования 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Проект новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) корабельного базирования создан в России, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.
"У нас есть новый проект по РСЗО корабельного базирования. Кроме того, есть новинки в области реактивных боеприпасов для таких систем, а также в сфере бомбового вооружения", — сказал Абрамов.
Говоря о боеприпасах для РСЗО, он отметил, что речь идет о неуправляемом реактивном снаряде с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности, а также новом неуправляемом реактивном снаряде с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.
Абрамов также напомнил, что в 2017 году начато серийное производство корректируемой противолодочной авиационной бомбы нового поколения "Загон-2".
Кроме того, по словам собеседника агентства, на предприятиях корпорации в инициативном порядке ведутся работы по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности.
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Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Ростех , РИА Новости
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