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Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий, Желобок, Лозовое, а всего по территории республики были выпущены более 45 снарядов.
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Армия , Войска , Украина , РИА Новости
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