Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий, Желобок, Лозовое, а всего по территории республики были выпущены более 45 снарядов.