Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США

Соединенные Штаты наращивают в прилегающих к России морских акваториях стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Об этом сообщил главком Военно-морского флота России Владимир Королев, высказывания которого приводит "Красная Звезда".

По словам главкома, ВМФ будет присутствовать в мировом океане в 2019 года на фоне "резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развертывания в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры". Королев не уточнил, о каких именно стратегических системах идет речь.

Он добавил, что численность присутствия ВМФ РФ в мировом океане в 2019 году позволит "исключить любые угрозы с морских и океанских направлений". В настоящее время, отметил Королев, в море выполняют задачи "около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов".

Как сообщалось ранее, в США была разработана концепция так называемого молниеносного глобального удара, предполагающего уничтожение важных военных объектов противника, в частности, штабов, центров управления и, в первую очередь, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет с помощью неядерного высокоточного оружия. Одним из средств нанесения такого удара станут крылатые ракеты, размещенные на субмаринах и надводных кораблях, а также баллистические ракеты подводных лодок в неядерном оснащении.