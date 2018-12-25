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Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ* в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Cpl. Carlos Lopez
Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* продолжает операцию против террористов в Сирии, уничтожив за неделю сотни боевиков, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о победе над ИГ*.
Трамп 19 декабря заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.
По информации пресс-службы коалиции, с 16 по 22 декабря силы союзников наносили авиаудары по объектам ИГ* в долине среднего течения Евфрата.
"Эти скоординированные атаки уничтожили объекты материально-технического снабжения и плацдармы ИГ*; в конечном счете, они серьезно ухудшили возможности ИГ* маневрировать и контролировать свои боевые подразделения, а также устранили с поля боя несколько сотен боевиков ИГ*. Удары коалиции также были направлены по нескольким финансовым центрам ИГ* в Сусахе и Ас-Шафахе, что нанесло значительный удар по способности ИГ* финансировать террористическую деятельность", — говорится в пресс-релизе коалиции.
В сообщении указывается, что силы партнеров коалиции продолжают продвигаться через последний оставшийся опорный пункт ИГ* в регионе, подавляя боевые позиции боевиков. Ранее поступала информация, что Сирийские демократические силы, которых поддерживают США, вошли в город Хаджин — последний крупный оплот ИГ* в Сирии.
"ИГ* представляет собой реальную угрозу для долгосрочной стабильности в этом регионе, и наша миссия остается неизменной — нанесение полного поражения ИГ*", — приводятся в сообщении слова заместителя командующего силами коалиции, британского генерал-майора Кристофера Гика.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии они действуют без разрешения официальных властей страны.
*Запрещённая в России террористическая организация
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Армия , Ближний Восток , Конфликты , Дональд Трамп , Исламское государство , Администрация США , Reuters , Сирия , США
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