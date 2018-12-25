Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией

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Сирийские войска пожаловали на границу с Турцией 

Lenta.ru 41 минуту назад
Сирийские военные появились неподалеку от города Манбидж, находящегося на севере страны и примерно в 25 километрах от границы с Турцией. Об этом сообщает во вторник, 25 декабря, агентство Anadolu.
По его информации, в регион чуть более часа назад прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры сил, подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду. Отмечается, что сделано это было по согласованию с контролирующими регион курдами.
Турция пообещала скорое наступление на курдов
Агентство пишет, что военные провели короткую встречу с представителями курдских вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), после чего направились в район населенного пункта Аримах к западу от Манбиджа. Таким образом он перешел под контроль правительственных сил.
12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG. Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.
В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.
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Комментарии7
Армия , Видео , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Партия демократического союза , Манбидж , Турция
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