Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией

Сирийские войска пожаловали на границу с Турцией

Сирийские военные появились неподалеку от города Манбидж , находящегося на севере страны и примерно в 25 километрах от границы с Турцией . Об этом сообщает во вторник, 25 декабря, агентство Anadolu.

По его информации, в регион чуть более часа назад прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры сил, подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду . Отмечается, что сделано это было по согласованию с контролирующими регион курдами.

Агентство пишет, что военные провели короткую встречу с представителями курдских вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), после чего направились в район населенного пункта Аримах к западу от Манбиджа. Таким образом он перешел под контроль правительственных сил.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG. Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.