10 главных военных событий года по версии «Газеты.Ru»

В истории Вооруженных сил РФ уходящий 2018 год был отмечен масштабными мероприятиями боевой подготовки и оснащением войск перспективным оружием. В этом году были обеспечены дальнейшее повышение боевых возможностей Вооруженных сил России и заданный уровень поддержания обороноспособности государства. «Газета.Ru» выделила десять главных военных событий уходящего в историю 2018 года.

«Восток-2018»

Самым масштабным мероприятием подготовки войск за всю историю современной России стали маневры «Восток-2018». Они прошли в международном формате с привлечением воинских формирований Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии

По численности войск, количеству вооружения и военной техники данное мероприятие сопоставимо с маневрами «Запад-1981», а по территориальному размаху и масштабности перегруппировок такие мероприятия не проводились даже в советское время.

Для выполнения боевых и оперативных задач было привлечено свыше 25 тысяч человек личного состава,

более 4960 единиц вооружения, военной и специальной техники, из них 130 самолетов и вертолетов, 10 беспилотных летательных аппаратов, девять соединений 29-й, 35-й и 36 армий Восточного военного округа, бригада и танковый полк Центрального военного округа, две десантно-штурмовые бригады ВДВ, бригада Народно-освободительной армии Китая и взвод Монгольской республики.

Прорыв в Средиземное море

В 2018 году Военно-морским флотом впервые проведено крупное военно-морское учение в восточной части Средиземного моря. Группировка в составе 28-ми боевых кораблей и судов, а также 36-ти аппаратов морской авиации показала способность эффективно выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов Российской Федерации в Средиземном море.

В учениях были задействованы корабли большинства флотов ВМФ РФ: Балтийского, Черноморского, Северного, а также Каспийской флотилии. Флагманом группировки являлся ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота.

В рамках учений были осуществлены полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолётов Су-30СМ Морской авиации. Отрабатывались задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также были проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы,

«Булава» готова к бою

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 К-535 «Юрий Долгорукий» осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет Р-30 «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта проведена впервые.

Полностью подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава». Баллистическая ракета Р-30 3М30 «Булава-30» способна нести 6-10 ядерных боеголовок индивидуального наведения, дальность стрельбы — 8000 км.

X-101: смертоносное оружие авиации

В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160М после проведенной модернизации успешно выполнен пуск двенадцати крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 по полигону Пембой, расположенному за Полярным кругом. Если бы речь шла о ракетах со специальными боевыми частями (вариант Х-102), то подобного ядерного удара бы хватило для того, чтобы полностью разрушить небольшую страну площадью до 10 тыс. квадратных километров.

Гиперзвуковое оружие: новое слово в обороне

На опытно-боевое дежурство заступил высокоточный гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал». Им уже выполнено 89 полетов на патрулирование в акватории Черного и Каспийского морей.

Россия стала первой страной, которая успешно испытала и начала использовать гиперзвуковое оружие.

Это факт на новом уровне обеспечивает обороноспособность страны и высокий ударный потенциал Вооруженных сил. Максимальная скорость полета ракеты авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» составляет порядка 12250 км/час, дальность стрельбы — 2000 км. Это расстояние гиперзвуковое изделие может преодолеть менее чем за 10 минут.

«Пересвет» заступает на дежурство

С 1 декабря 2019 года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет». Уникальный комплекс «Пересвет» обладает широчайшими возможностями и может эффективно поражать практически любые воздушные цели, что делает его незаменимым средством повышения обороноспособности государства.

Новый «Сатана»

Успешно проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». РС-28 «Сармат» — стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

НАТО эта ракета стала известна как «Сатана-2», став таким образом «преемником» ракетного комплекса Р-36М «Воевода».

Вес изделия — более 200 тонн, дальность стрельбы — глобальная. Тип головной части — разделяющаяся головная часть индивидуального наведения, количество боевых блоков — более 10.

Подводные князья

Начаты испытания головной подводной лодки класса «Борей-А» «Князь Владимир», отличающей повышенной скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами. Ранее северодвинские кораблестроители сдали Министерству обороны России три РПК СН проекта 955 «Борей», причем головной «Юрий Долгорукий» служит на Северном Флоте, а « Александр Невский » и «Владимир Мономах» совершили межтеатровый переход и вошли в состав подводных сил Тихоокеанского флота.

Хороший год для статистики

Уровень современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных силах доведен до 82%, в Сухопутных войсках — до 48,3%, в Воздушно-космических силах — до 74%, в Военно-морском флоте — до 62,3%, в ВДВ — до 63,7%.

Новые офицеры

Завершено восстановление системы военного образования, что позволило вузам Министерства обороны провести полноценный выпуск. В Вооруженные силы направлено более 12-ти тысяч офицеров. Все выпускники назначены на воинские должности в соответствии с полученными специальностями. Конкурс на первые курсы вузов Минобороны в 2018 году доходил до восьми человек, а в ряде учебных заведений — до 20-ти человек на место.