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Военные юга России получили новейшие танки Т-72Б3 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На вооружение дислоцируемой в Ставропольском крае 49-й армии Южного военного округа поступили новейшие танки Т-72Б3. Первая партия насчитывает десять машин, которые железнодорожным транспортом доставлены в пункт дислокации прямо с завода изготовителя.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил и улучшенным комплексом вооружения. В частности, установлено новое орудие 2А46М5, которое благодаря характеристикам имеет более высокую точность. Система управления огнем снабжена одним из лучших цифровых прицелов в мире — "Сосна — У" с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. Благодаря этому появилась возможность уничтожать противника на дистанции в пять тысяч метров.
Кроме того, командир танка может со своего места дублировать работу наводчика-оператора. Появилась также телевизионная камера заднего обзора. Броня Т-72Б3 усилена бортовым экраном с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в "мягком" корпусе.
Кроме того, танк оборудован комплексом активной защиты "Арена", состоящий из многофункционального помехозащищенного радара, вычислителя и защитных узконаправленных боеприпасов. Они размещаются на башне в специальных шахтах. При возникновении угрозы попадания кумулятивного снаряда или ракеты РЛС определяет ее траекторию и выстреливает боеприпас, и тот нейтрализует угрозу в полете. Испытания "Арены" прошли в Сирии, и по словам главкома Сухопутных войск генерал-полковника Олега Салюкова, комплекс способен эффективно противостоять американскому противотанковому комплексу TOW.

Кстати

По версии журнала The National Interest, российский танк Т-72Б3 является "одним из самых смертоносных версий танка Т-72".
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Армия , Оружие , Олег Салюков , Ставропольский Край
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