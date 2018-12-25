В России приступили к испытаниям беспилотника «Посейдон»

России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды, сообщил источник.

«В морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного противника, ведется подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата «Посейдон», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, реактор установлен в корпус действующего аппарата. Пока тесты проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.

Он отметил, что в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ. Работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы.

«Посейдон» должен быть передан ВМФ до конца действия этой программы», — добавил он. Напомним, в июле Минобороны впервые показало подводную систему «Посейдон», главным преимуществом которой, по словам российских военных, является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.

О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Аппарат получил название «Посейдон» во время открытого голосования на сайте российского военного ведомства.

Сообщалось, что аппарат сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.