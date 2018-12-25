Курский авиаполк укомплектован новейшими истребителями

Новый истребитель Су-30СМ для курского авиаполка во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево, Новосибирск. Фото Андрей Пошин/vk.com. pic.twitter.com/ad6lxN9Wil— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 25 декабря 2018 г.

Гвардейский истребительный авиаполк на аэродроме Халино под Курском получил последний самолет поколения 4++ Су-30СМ. Теперь обе эскадрильи авиаполка уколмплектованы тяжелыми сверхманевренными машинами завоевания господства в воздухе.

Истребитель с бортовым номером "62 красный" совершил перелет с авиазавода в Иркутске в Курск с промежуточной посадкой в Новосибирске. Истребитель для Курска стал последним Су-30СМ, изготовленным предприятием в уходящем году. В 2018 году Иркутский авиационный завод поставил 14 самолетов этого типа: 12 для ВКС России и 2 — для Морской авиации ВМФ страны, пишет bmpd.

Курский авиаполк за год получил 11 истребителей для перевооружения второй эскадрильи. Первая пересела в Су-30СМ в 2017 году. Теперь общее количество новейших истребителей в части достигло 24, что соответствует штатному составу.