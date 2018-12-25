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Курский авиаполк укомплектован новейшими истребителями 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гвардейский истребительный авиаполк на аэродроме Халино под Курском получил последний самолет поколения 4++ Су-30СМ. Теперь обе эскадрильи авиаполка уколмплектованы тяжелыми сверхманевренными машинами завоевания господства в воздухе.
Истребитель с бортовым номером "62 красный" совершил перелет с авиазавода в Иркутске в Курск с промежуточной посадкой в Новосибирске. Истребитель для Курска стал последним Су-30СМ, изготовленным предприятием в уходящем году. В 2018 году Иркутский авиационный завод поставил 14 самолетов этого типа: 12 для ВКС России и 2 — для Морской авиации ВМФ страны, пишет bmpd.
Курский авиаполк за год получил 11 истребителей для перевооружения второй эскадрильи. Первая пересела в Су-30СМ в 2017 году. Теперь общее количество новейших истребителей в части достигло 24, что соответствует штатному составу.
Су-30СМ — многофункциональный двухместный истребитель. Помимо контроля и защиты воздушного пространства он может выполнять функции командной машины: мощный бортовой радар "Ирбис" способен подсвечивать цели для ракет, выпущенных ведомыми самолетами. С 2012 года Министерство обороны РФ заключило контракты на поставку 116 самолетов этого типа, из них поставлено 114: 92 в ВКС России, 22 — в Морскую авиацию.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Иркутский авиазавод
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