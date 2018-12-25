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В США оценили модернизацию вертолета Ми-28 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-28, прошедший полную модернизацию до уровня Ми-28НМ «Ночной охотник», может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу, пишут американские СМИ.
Ми-28 активно применялся российскими ВКС в Сирии, что позволило обнаружить многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя вертолета. Это, в свою очередь, привело к всесторонней модернизации машины, пишет The National Interest.
Так, на военной выставке «Армия-2018» был показан последний опытный образец вертолета, на котором была продемонстрирована мощная противотанковая ракетная система «Хризантема-В». Также на вертолет установили усовершенствованный двигатель ВК-2500П с увеличенным сроком эксплуатации. Автор статьи полагает, что если Ми-28НМ в будущем будет поставляться на экспорт, то улучшенный двигатель станет явным плюсом для иностранных покупателей.
В конце мая 2017 года Богинский сообщил, что «Вертолеты России» приступили к госиспытаниям модернизированной версии Ми-28НМ «Ночной охотник».
Кроме того, в августе «Вертолеты России» показали на форуме «Армия-2018» новый Ми-28НЭ с ракетами «Хризантема-М» и функцией управления беспилотными летательными аппаратами.
Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — «Опустошитель») — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.
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Комментарии
Армия , Оружие , НАТО , The National Interest , Сирия , США
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