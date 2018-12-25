В США оценили модернизацию вертолета Ми-28

Вертолет Ми-28, прошедший полную модернизацию до уровня Ми-28НМ «Ночной охотник», может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу, пишут американские СМИ.

Ми-28 активно применялся российскими ВКС в Сирии , что позволило обнаружить многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя вертолета. Это, в свою очередь, привело к всесторонней модернизации машины, пишет The National Interest

Так, на военной выставке «Армия-2018» был показан последний опытный образец вертолета, на котором была продемонстрирована мощная противотанковая ракетная система «Хризантема-В». Также на вертолет установили усовершенствованный двигатель ВК-2500П с увеличенным сроком эксплуатации. Автор статьи полагает, что если Ми-28НМ в будущем будет поставляться на экспорт, то улучшенный двигатель станет явным плюсом для иностранных покупателей.

В конце мая 2017 года Богинский сообщил, что «Вертолеты России» приступили к госиспытаниям модернизированной версии Ми-28НМ «Ночной охотник».

Кроме того, в августе «Вертолеты России» показали на форуме «Армия-2018» новый Ми-28НЭ с ракетами «Хризантема-М» и функцией управления беспилотными летательными аппаратами.