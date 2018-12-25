Корабль НАТО может зайти в порт Мариуполя по просьбе Киева

Экс-представитель миссии Украины при НАТО , генерал Петр Гаращук анонсировал заход корабля военно-морских сил Великобритании в порт Мариуполя по приглашению Киева. По его мнению, ситуация между Россией и Украиной является «войной» с участием Североатлантического альянса.

«В эту войну, на мой личный взгляд, Третью мировую войну, вовлекается уже государство-член НАТО — Британия», — заявил генерал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Гаращук подчеркнул, что посещение британским военным кораблём порта в Мариуполе по всем международным законам является легитимным. Он также пофантазировал на тему того, что будет, если Россия нанесёт удар по кораблю НАТО во время его прохода под Крымским мостом.

25 ноября три украинских военных корабля вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе и отказались подчиниться российским пограничникам. В итоге экипажи были арестованы.