Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Границу с Украиной усилили обновленной бронетехникой 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: Российская Газета
В мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области поступили более 40 модернизированных бронетранспортеров БТР-82А.
— Боевая техника поступила в войска в рамках гособоронзаказа. Бронетранспортеры прошли проверку комплектации, технического состояния, работы вооружения и гидравлических систем, специального оборудования в парках и на полигонах. Ключи от боевых машин экипажам вручили в торжественной обстановке, — рассказали в пресс-службе ЗВО.
БТР-82А — глубокая модернизация БТР-80. Отличается улучшенной защитой и более комфортными условиями для экипажа и десанта: на внутренней поверхности корпуса появилась противоосколочная защита, кондиционер и противоминные сиденья входят в стандартную комплектацию. Бронетранспортер вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и пулеметом. Оружие снабжено электроприводами и стабилизаторами, у оператора появился всесуточный прицел с каналом дистанционного управления подрывом снарядов.
Российская Газета: последние новости
Летные испытания МБР "Сармат" начнутся весной В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Комментарии20
Армия , Брянская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»398
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Умер Дмитрий Матвеев39
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»
Киев захватил «серую зону» в Донбассе736
Видео
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
01:37
На натовском корабле бунт?
Европа Армия
00:09
Башаров избил новую жену
Шоу-бизнес
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение