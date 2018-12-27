Границу с Украиной усилили обновленной бронетехникой

В мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области поступили более 40 модернизированных бронетранспортеров БТР-82А.

— Боевая техника поступила в войска в рамках гособоронзаказа. Бронетранспортеры прошли проверку комплектации, технического состояния, работы вооружения и гидравлических систем, специального оборудования в парках и на полигонах. Ключи от боевых машин экипажам вручили в торжественной обстановке, — рассказали в пресс-службе ЗВО.

БТР-82А — глубокая модернизация БТР-80. Отличается улучшенной защитой и более комфортными условиями для экипажа и десанта: на внутренней поверхности корпуса появилась противоосколочная защита, кондиционер и противоминные сиденья входят в стандартную комплектацию. Бронетранспортер вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и пулеметом. Оружие снабжено электроприводами и стабилизаторами, у оператора появился всесуточный прицел с каналом дистанционного управления подрывом снарядов.