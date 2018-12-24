Матвиенко: вывод войск США из Сирии послужит восстановлению международного права

Вывод войск США из Сирии будет правильным и послужит восстановлению международного права в определенной части.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о намерении вывести войска, спикер Совфеда указала, что "если такое решение будет принято и произведено, оно будет абсолютно правильным".

"Потому что воинские подразделения Запада находятся незаконно" в Сирии, напомнила Матвиенко. "И если это [вывод войск США из Сирии] случится, то будет восстановлено международное право в этой части", — констатировала она.

При этом Матвиенко подчеркнула, что действия России в Сирии "никак не связаны с действиями США", поскольку представители Вооруженных сил РФ находятся там по приглашению сирийского руководства.