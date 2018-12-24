Россия не планирует сокращать контингент в Сирии, заявила Матвиенко

"Мы услышали о том, что США собираются выводить свои войска из Сирии, но надо посмотреть на действия, как эти слова будут подтверждены конкретными действиями. Моя личная точка зрения, что, если такое решение будет принято и произведено, оно абсолютно правильное, потому что воинские подразделения Соединенных Штатов, Запада, находятся в Сирии незаконно", — отметила она на пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии.

Председатель СФ подчеркнула, что в отличие от США, российский военный контингент в САР находится по приглашения законного сирийского правительства.