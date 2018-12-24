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Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»

Россия не планирует сокращать контингент в Сирии, заявила Матвиенко 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет сокращать свой военный контингент в Сирии в случае, если США выведут оттуда свои войска.
"Мы услышали о том, что США собираются выводить свои войска из Сирии, но надо посмотреть на действия, как эти слова будут подтверждены конкретными действиями. Моя личная точка зрения, что, если такое решение будет принято и произведено, оно абсолютно правильное, потому что воинские подразделения Соединенных Штатов, Запада, находятся в Сирии незаконно", — отметила она на пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии.
Председатель СФ подчеркнула, что в отличие от США, российский военный контингент в САР находится по приглашения законного сирийского правительства.
"Наши действия — выводить специалистов наших, — никак не связаны с решением Соединенных Штатов Америки, это будет решать сирийское правительство вместе с нами, оставлять ли там (военных — ред.), сколько оставлять для того, что обеспечить мирный процесс, принятие новой конституции, обеспечение прозрачных гарантированных выборов и окончательное восстановление мирной жизни в Сирии", — добавила Матвиенко.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Сирия , США
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