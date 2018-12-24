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Военные из Бельгии боятся холодов во время участия в миссии НАТО в Эстонии 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен заявил, что 270 бельгийских военных, которые участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, опасаются обморожения из-за ненадлежащего зимнего обмундирования.
"Мы боимся, что наши военные получат обморожение", — приводит его слова газета De Standaard.
По словам Уссена, "операция планировалась еще год назад, и, тем не менее, мы не смогли приобрести нужную зимнюю экипировку". В частности, рассказал представитель профсоюза, бельгийским военным выданы балаклавы, которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века, армейские бахилы не подходят к ботинкам, и нет достаточно количества защитных очков.
Между тем, бельгийские военные опасаются, что температура воздуха в Эстонии может опуститься ниже минус 30 градусов по Цельсию.
Командование вооруженных сил Бельгии со своей стороны заверило, что в ближайшее время в Эстонию прибудет груз с надлежащим зимним обмундированием для бельгийских военнослужащих.
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Комментарии
Армия , Войска , НАТО , Бельгия , Эстония
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