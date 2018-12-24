Военные из Бельгии боятся холодов во время участия в миссии НАТО в Эстонии

Глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен заявил, что 270 бельгийских военных, которые участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии , опасаются обморожения из-за ненадлежащего зимнего обмундирования.

"Мы боимся, что наши военные получат обморожение", — приводит его слова газета De Standaard.

По словам Уссена, "операция планировалась еще год назад, и, тем не менее, мы не смогли приобрести нужную зимнюю экипировку". В частности, рассказал представитель профсоюза, бельгийским военным выданы балаклавы, которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века, армейские бахилы не подходят к ботинкам, и нет достаточно количества защитных очков.

Между тем, бельгийские военные опасаются, что температура воздуха в Эстонии может опуститься ниже минус 30 градусов по Цельсию.

Командование вооруженных сил Бельгии со своей стороны заверило, что в ближайшее время в Эстонию прибудет груз с надлежащим зимним обмундированием для бельгийских военнослужащих.