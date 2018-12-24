Россия засомневалась в уходе американцев из Сирии

По словам Лаврова, США присутствуют в Сирии без каких-либо реальных международно-правовых оснований и фактически оккупируют территорию страны. В занятых американскими войсками районах при этом «создаются органы самоуправления, не подчиняющиеся центральным властям».

«Это ведет к дестабилизации военно-политической обстановки в стране, тормозит процесс урегулирования», — сказал министр.

Кроме того, глава МИД заявил, что Вашингтон постоянно выдвигает новые условия, «нарушающие суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР», противореча таким образом резолюциям Совета Безопасности ООН . Лавров подчеркнул, что российские войска, напротив, находятся в Сирии по приглашению местных властей и действуют в полном соответствии с международным правом.

«Посмотрим, во что выльется объявленный президентом Дональдом Трампом "уход" США из Сирии», — подвел министр итоги интервью.