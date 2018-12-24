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Россия засомневалась в уходе американцев из Сирии 

Lenta.ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в том, что объявленный американскими властями вывод войск из Сирии поможет решить проблему «незаконного вооруженного присутствия США на сирийской территории». Он заявил об этом в интервью РИА Новости.
По словам Лаврова, США присутствуют в Сирии без каких-либо реальных международно-правовых оснований и фактически оккупируют территорию страны. В занятых американскими войсками районах при этом «создаются органы самоуправления, не подчиняющиеся центральным властям».
«Это ведет к дестабилизации военно-политической обстановки в стране, тормозит процесс урегулирования», — сказал министр.
Кроме того, глава МИД заявил, что Вашингтон постоянно выдвигает новые условия, «нарушающие суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР», противореча таким образом резолюциям Совета Безопасности ООН. Лавров подчеркнул, что российские войска, напротив, находятся в Сирии по приглашению местных властей и действуют в полном соответствии с международным правом.
«Посмотрим, во что выльется объявленный президентом Дональдом Трампом "уход" США из Сирии», — подвел министр итоги интервью.
19 декабря спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод своих военных из Сирии. Сообщалось, что вывод войск займет от 60 до 100 дней, а присутствующие в стране сотрудники Госдепартамента будут отправлены на родину в течение суток.
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Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , Госдеп США , РИА Новости , Сирия
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