Корабли Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» завершили визит в Шри-Ланку

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ завершил в понедельник визит в Шри-Ланку . Об этом сообщила журналистам пресс-служба флота.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в военно-морскую базу Коломбо (Шри-Ланка), куда прибыл 20 декабря", — проинформировала пресс-служба.

Отмечается, что в течение четырех дней состоялись встречи с представителями командования ВМС Шри-Ланки. Кроме того, российские моряки посетили достопримечательности Коломбо и приняли участие в спортивных соревнованиях с местными коллегами.