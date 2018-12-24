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Народ привел в бешенство сюжет "России 1"
Народ привел в бешенство сюжет "России 1"

«Вразрез с реальностью». Военный политолог об оценках Ту-160 в США 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они не представляют какой-либо угрозы.
Как отмечает издание, с учетом нынешних возможностей Ту-160 и его предстоящей модернизации можно заключить, что эти самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем.
По мнению автора статьи, "в атмосфере политического позерства" необходимо в первую очередь учитывать уровень возможностей российских ракетоносцев. Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, отмечает The National Interest и напоминает, что американские истребители F-16, которые на десять лет "старше" Ту-160, до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении США до 2040-х годов.
При этом стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160, не обязательно должны соответствовать последним достижениям авиастроения для выполнения своих непосредственных задач, полагает автор статьи. Ту-160 несут в себе угрозу, так как способны "надежно" доставлять до цели свою боевую нагрузку, что было продемонстрировано в Сирии, пишет издание.
Кроме того, Россия планирует модернизировать свой парк ракетоносцев, отмечает автор статьи. В 2019 году планируется развернуть производство модернизированного Ту-160М2, который будет оснащен современной авионикой и улучшенными двигателями, что говорит об успехе базовой модели, заключает The National Interest.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин предположил, с чем могли быть связаны заявления американского дипломата.
"Представители дипломатического корпуса США показывают свою в высшей степени некомпетентность. Это некая политическая заявка, желание доминировать всегда и во всем. Но подобного рода пропагандистские заявления идут вразрез с истинным положением дел. При этом американские дипломаты даже не консультируются со своими военными специалистами, которые публично признают превосходство нашего самолета над аналогами НАТО. Желание доминировать, быть пропагандистами всего того, чего нет, ведет к подобного рода некомпетентным заявлениям, которые подрывают авторитет США", — сказал Андрей Кошкин.
Бомбардировщик Ту-160 считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым воздушным судном. Ту-160 стоит на вооружении с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС России в Сирии.
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Комментарии
Армия , Оружие , НАТО , ИА Sputnik , The National Interest , Колумбия , США
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