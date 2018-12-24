CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии подписан. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания CNN, которая сослалась на информацию, полученную от должностного лица в Пентагоне . В указе изложены сроки и порядок вывода из Сирии военных США . Однако эти сведения источник разглашать не стал.

Вашингтон начал военную операцию против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии — в сентябре 2014 года. Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из САР застало врасплох не только союзников США, в том числе на Ближнем Востоке, но и членов американского Конгресса, пишет ТАСС

Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против этого шага администрации. Не поддержали его и заявившие об уходе в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ДАИШ Бретт Макгерк.

Сам же Трамп решение о выводе войск аргументировал тем, что победа над ДАИШ в Сирии одержана. В Twitter глава Белого дома написал: "Россия, Иран, Сирия, а также многие другие страны не рады тому, что США уходят (с территории САР — прим. "РГ"), вопреки фейковым новостям, потому что теперь они вынуждены будут бороться с "ИГ" и остальными, кого они ненавидят, без нас".

Американские военные покинут территорию Сирии в течение 60-100 дней.