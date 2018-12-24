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Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, об этом в своем Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
В распоряжении Журавко оказалась жалоба директора пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе утверждается, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ, которые заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.
Со слов военных, такое распоряжение они получили от своего командования, и оно было согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым.
"Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил, что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью более 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей — ред.) каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя", — говорится в жалобе.
Украинские военные, по словам директора, никак не прокомментировали случившееся.
"На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна", — отметил руководитель базы.
По его словам, заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было, никакие меры правоохранителями не предпринимались.
Военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе в конце ноября, когда украинские корабли нарушили границу России и были задержаны пограничниками. В Кремле считают, что провокация Киева в Черном море могла быть связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
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Комментарии43
Армия , Видео , Петр Порошенко , Александр Воробьев , Верховная Рада , Республика Крым
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