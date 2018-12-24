Украинские пехотинцы разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские мотопехотинцы под предлогом военного положения заселились в пансионат неподалеку от Крыма , разграбили и разгромили его. Об этом в своем фейсбуке рассказал бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Алексей Журавко.

Экс-парламентарий опубликовал заявление владельца базы отдыха, расположенной в Геническом районе Херсонской области, на имя военного прокурора южного региона Украины

По его словам, в ноябре в пансионат пришли люди в военной форме, представились служащими 57-й отдельной мотопехотной бригады и заявили, что теперь будут жить на базе, закрытой в связи с несезоном.

Владелец поселил военных в шесть номеров, подключил воду, канализацию и электричество, а вернувшись два дня спустя проведать постояльцев, обнаружил исчезновение двух телевизоров стоимостью около 30 тысяч рублей каждый и ряда менее ценных предметов.

В своих номерах военные устроили беспорядок, а в холле разбили витражное стекло. В ответ на вопрос о том, что стало причиной произошедшего, военные заявили, что «не в курсе».