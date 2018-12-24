Украинские мотопехотинцы под предлогом военного положения заселились в пансионат неподалеку от Крыма, разграбили и разгромили его. Об этом в своем фейсбуке рассказал бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Алексей Журавко.
Экс-парламентарий опубликовал заявление владельца базы отдыха, расположенной в Геническом районе Херсонской области, на имя военного прокурора южного региона Украины
По его словам, в ноябре в пансионат пришли люди в военной форме, представились служащими 57-й отдельной мотопехотной бригады и заявили, что теперь будут жить на базе, закрытой в связи с несезоном.
Владелец поселил военных в шесть номеров, подключил воду, канализацию и электричество, а вернувшись два дня спустя проведать постояльцев, обнаружил исчезновение двух телевизоров стоимостью около 30 тысяч рублей каждый и ряда менее ценных предметов.
В своих номерах военные устроили беспорядок, а в холле разбили витражное стекло. В ответ на вопрос о том, что стало причиной произошедшего, военные заявили, что «не в курсе».
По этой причине 3 декабря владелец базы подал заявление в полицию, а 10 дней спустя — в прокуратуру, так как полиция никаких мер не предприняла.