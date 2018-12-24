Американские F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 полетели строем

Пять американских истребителей F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 во время учений «Оранжевое небо» полетели строем для решения поставленных задач. На соответствующее видео, размещенное на YouTube , обратило внимание The Popular Mechanics.

Американское издание отмечает, что использование разных самолетов при выполнении единой миссии позволяет оптимально использовать особенности каждого из истребителей. В частности, F-22 «обеспечивают превосходство в воздухе», F-16 — «подавляют наземную противовоздушную оборону противника», F-35 — позволяют «сконцентрировать атакующие силы для нанесения удара по врагу».

Учения «Оранжевое небо» состоялись 13 декабря в небе над Калифорнией и Невадой. Кроме истребителей, в мероприятиии участвовали бомбардировщики B-52, B-2 и B-1, а также воздушные танкеры-заправщики KC-135 и KC-10.

Учения «Оранжевое небо» регулярно проводятся Вооруженными силами (ВС) США. Целью мероприятия заявляется отработка взаимодействия и совместных действий авиации трех основных видов ВС: Военно-воздушных сил (ВВС), Военно-морского флота (ВМФ) и Корпуса морской пехоты (КПМ).