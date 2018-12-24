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Американские F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 полетели строем 

Lenta.ru 1 час назад
Пять американских истребителей F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 во время учений «Оранжевое небо» полетели строем для решения поставленных задач. На соответствующее видео, размещенное на YouTube, обратило внимание The Popular Mechanics.
Американское издание отмечает, что использование разных самолетов при выполнении единой миссии позволяет оптимально использовать особенности каждого из истребителей. В частности, F-22 «обеспечивают превосходство в воздухе», F-16 — «подавляют наземную противовоздушную оборону противника», F-35 — позволяют «сконцентрировать атакующие силы для нанесения удара по врагу».
Учения «Оранжевое небо» состоялись 13 декабря в небе над Калифорнией и Невадой. Кроме истребителей, в мероприятиии участвовали бомбардировщики B-52, B-2 и B-1, а также воздушные танкеры-заправщики KC-135 и KC-10.
Учения «Оранжевое небо» регулярно проводятся Вооруженными силами (ВС) США. Целью мероприятия заявляется отработка взаимодействия и совместных действий авиации трех основных видов ВС: Военно-воздушных сил (ВВС), Военно-морского флота (ВМФ) и Корпуса морской пехоты (КПМ).
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Армия , Видео
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