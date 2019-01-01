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В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за сутки 

RT на русском + ещё 106 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.
«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Славяносербск, сёл Лозовое и Смелое», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о новогоднем перемирии с 29 декабря.
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