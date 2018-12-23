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Индия успешно испытала баллистическую ракету 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Индия провела успешные испытания баллистической ракеты «Агни-4», способной нести ядерную боеголовку, сообщил телеканал NDTV.
Пуск был совершен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе, передает ТАСС.
«Эта новейшая ракета оборудована современной и компактной авиационной радиоэлектроникой, позволяющей обеспечить высокий уровень надежности и точности», — сообщили в индийской организации оборонных исследований и разработок (ДРДО).
«Агни-4» способна поражать цели на дистанции до 4 тыс. километров. Это уже седьмые испытания ракеты.
В октябре Индия провела испытания модернизированной баллистической ракеты «Агни-1» дальностью 400 метров.
В июне Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5», дальностью 5 тыс. километров.
На вооружении Индия также стоят ракеты «Агни-2» дальностью 2 тыс. километров и «Агни-3» — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. километров. Разрабатывается ракета «Агни-6» с дальностью до 10 тыс. километров и возможностью пуска с подводной лодки.
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Армия , В мире , Оружие , ИТАР-ТАСС , Индия
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