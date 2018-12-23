В Минобороны доказали превосходство Ту-160 над американским B-1B

Минобороны сравнило характеристики российского стратегического бомбардировщика Ту-160 и американского самолета B1-B.

Из инфографики ведомства, опубликованной на сайте телеканала "Звезда" , следует, что Ту-160 превосходит американский бомбардировщик по большинству указанных характеристик — например, по максимальной боевой нагрузке (45 тонн против 34 тонн), максимальной скорости (2230 километров в час против 1300), боевому радиусу (7300 километров против 5543) и ряду других параметров.

Бомбардировщик Ту-160 считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым воздушным судном. Стоит на вооружении с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС в Сирии.