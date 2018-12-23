Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны доказали превосходство Ту-160 над американским B-1B 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны сравнило характеристики российского стратегического бомбардировщика Ту-160 и американского самолета B1-B.
Из инфографики ведомства, опубликованной на сайте телеканала "Звезда", следует, что Ту-160 превосходит американский бомбардировщик по большинству указанных характеристик — например, по максимальной боевой нагрузке (45 тонн против 34 тонн), максимальной скорости (2230 километров в час против 1300), боевому радиусу (7300 километров против 5543) и ряду других параметров.
Бомбардировщик Ту-160 считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым воздушным судном. Стоит на вооружении с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС в Сирии.
Американский стратегический бомбардировщик B-1 Lancer находится в распоряжении ВВС США с 1985 года. Самолет создавался как носитель ядерных вооружений, однако позже его стали оснащать обычным оружием. Бомбардировщики B-1 применялись во время операции НАТО в Югославии, а также операций США в Афганистане и Ираке.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , НАТО , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УПЦ заявила о надвигающейся угрозе184
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН417
Макрон начал угрожать «желтым жилетам»6
В «российском деле» появился загадочный виток9
Бузова рискует остаться без заработка
Видео
00:55
США испытали две «царь-бомбы»
Оружие Армия
00:47
Пожар на шахте «Уралкалия»: найдены тела рабочих
Происшествия Статьи
00:49
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Политика Конфликты
00:16
Порошенко возмутил гуляниями в элитном ресторане
Украина В мире
03:16
В «российском деле» появился загадочный виток
США В мире
00:58
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН
Политика
00:48
Появились сведения о погибших в Соликамске горняках
Происшествия
00:21
Вдова заговорила после неожиданной смерти Марьянова
Шоу-бизнес
07:41
УПЦ заявила о надвигающейся угрозе
Украина В мире
01:00
Михалков и Бондарчук указали Киркорову его место
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение