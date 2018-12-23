Минобороны сравнило характеристики российского стратегического бомбардировщика Ту-160 и американского самолета B1-B.
Из инфографики ведомства, опубликованной на сайте телеканала "Звезда", следует, что Ту-160 превосходит американский бомбардировщик по большинству указанных характеристик — например, по максимальной боевой нагрузке (45 тонн против 34 тонн), максимальной скорости (2230 километров в час против 1300), боевому радиусу (7300 километров против 5543) и ряду других параметров.
Бомбардировщик Ту-160 считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым воздушным судном. Стоит на вооружении с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС в Сирии.
Американский стратегический бомбардировщик B-1 Lancer находится в распоряжении ВВС США с 1985 года. Самолет создавался как носитель ядерных вооружений, однако позже его стали оснащать обычным оружием. Бомбардировщики B-1 применялись во время операции НАТО в Югославии, а также операций США в Афганистане и Ираке.