Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Российское военное ведомство подготовило ролик ко Дню дальней авиации, на котором показаны фрагменты учений с участием ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщиков Ту-22М3 и самолета-заправщика Ил-78.
Ролик выложен на канале Минобороны в YouTube.
В ведомстве отметили, что история российской дальней авиации отсчитывается с создания эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» 23 декабря 1914 года.
Дальняя авиация завершила 2018 год с налетом более 20 тыс. часов. Проведено более 40 летно-тактических учений и тактико-специальные учения с частями и подразделениями обеспечения. В состав дальней авиации поступили четыре модернизированных самолета Ту-95МС и один самолет Ту-160.
В целом на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Индия успешно испытала баллистическую ракету Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УПЦ заявила о надвигающейся угрозе194
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске13
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН572
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель20
Умер последний участник Варшавского восстания3
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Общество
01:26
Барбара Брыльска рассказала о жестокости врачей
Шоу-бизнес
01:32
Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
Армия Оружие
00:55
США испытали две «царь-бомбы»
Оружие Армия
02:58
Украина испугалась «кровавого замеса» с Россией
Конфликты Армия
00:57
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель
Наука и техника
00:47
Пожар на шахте «Уралкалия»: найдены тела рабочих
Происшествия Статьи
00:49
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Политика Конфликты
00:16
Порошенко возмутил гуляниями в элитном ресторане
Украина В мире
03:16
В «российском деле» появился загадочный виток
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение