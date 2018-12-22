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Президент Болгарии высказался против решения о закупке F-16 

Ридус + ещё 1 2 часа назад
Фото: © visualhunt.com
Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал выводы межведомственной комиссии болгарского министерства обороны, рекомендовавшей выбрать в качестве нового истребителя национальных ВВС американский F-16.
Глава государства указал на чрезвычайно высокую стоимость этой модели, большие сроки ожидания (около 6 лет), а также необходимость дальнейших инвестиций в военную инфраструктуру, которые потребуются для принятия F-16 на боевое дежурство.
Отдельных «лестных» слов Румена Радева заслужила сама процедура, проведенная специалистами комиссии.
Это стало триумфом лоббизма. Не хочу защищать тот или иной тип самолета, для меня все они прекрасны, я на них летал. Но хочу защитить процесс выбора, который должен быть прозрачным, открытым и объективным, — заявил Радев в эфире радиостанции «Дарик радио».
Президент отметил, что при принятии подобных решений имеют право на существование две стратегии. Первая из них, по его словам, связана с интересами стратегического партнерства, однако в таком случае об этом должно быть открыто объявлено заранее. Вторая — конкуренция, в которой верх одерживает лучшее из предложений.
Они решили сделать выбор демократическим и потерпели провал. Так еще до завершения работы комиссии о выборе было объявлено политиками, — заявил президент.
Ранее решение межведомственной комиссии, принятое в пользу американского истребителя, озвучил заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов.
По информации ТАСС, параллельно с F-16 экспертная группа изучала возможность закупки шведских самолетов Gripen и европейских истребителей Eurofighter Typhoon.
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Армия , Оружие , Болгария
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