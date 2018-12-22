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New York Times: Пентагон подумывает об использовании американских коммандос в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны США рассматривает вариант с использованием небольших групп американских коммандос для операций против ИГ в Сирии, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, таким образом Пентагон собирается продолжить американскую миссию в арабской стране даже после объявленного Трампом вывода американских военных с сирийской территории.
Пентагон отговаривал Трампа от вывода войск из Сирии
Пентагон рассматривает использование небольших групп сил специальных назначения для операций против «Исламского государства»* в Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник. Это один из вариантов для продолжения американской военной миссии в регионе, несмотря на приказ Трампа о выводе войск из этой арабской страны.
Американские «коммандос» будут переброшены в соседний Ирак, где, по некоторым оценкам, уже развёрнуты 5 тыс. военных США. Силы специального назначения будут периодически проникать в Сирию для совершения операций, говорится в статье.
Ударные команды — это один из нескольких вариантов в рамках новой стратегии для Сирии, которую развивает Пентагон, говорится в статье.
Другие варианты предусматривают авиаудары и снабжение союзных курдских сил вооружениями и техникой.
Как напоминает издание, в среду Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, несмотря на предпринимаемые попытки сохранить давление на ИГ.
В ближайшие недели Пентагон представит эти варианты на одобрение американскому лидеру. Произойдёт это до того, как министр обороны Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля. Как отмечает The New York Times, глава Пентагона подал в отставку в четверг отчасти из-за решения Трампа проигнорировать мнение его старших советников и вывести войска из Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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Армия , В мире , Сирия
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