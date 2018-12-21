Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иранский флот произвел ракетные пуски рядом с авианосцем США 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, которая 20 декабря входила в акваторию Персидского залива.
Как передает "Интерфакс", об этом сообщили американские журналисты, находящиеся на борту флагмана группы, атомного авианосца John C. Stennis.
Это первый заход авианосца США в воды Персидского залива за последние 8 месяцев. John C. Stennis сопровождали ракетный крейсер Mobile Bay, ракетные эсминцы Decatur и Mitscher, а также ударная атомная подлодка.
Вести.Ru: последние новости
В Черное море вошел британский корабль-разведчик Echo Еще один фрегат с "Калибрами" вышел в море Иранский флот произвел ракетные пуски рядом с авианосцем США
Армия , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули России очередной ультиматум220
В Британии отказались считать Черное море российским434
Ссора России и Швеции, ответ «Искандерам» и другие события дня78
Желание объявить России войну посчитали самоубийством720
Предполагаемый насильник дознавательницы заговорил140
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение