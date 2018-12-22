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Украинских морских пехотинцев будут обучать британские инструкторы 

Вести.Ru + ещё 2 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
На Украине согласовали план работы по подготовке морских пехотинцев британскими инструкторами.
Министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном рассказал, что группа военнослужащих ВМС Великобритании прибудет на Украину уже в январе 2019 года, чтобы заняться планированием совместных учений, а также определением необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам страны.
Кроме того, стороны договорились о создании "Офиса друзей Украины" для координации действия по предоставлению помощи в реформировании и в наращивании боевых возможностей Военно-морским силам страны, передает "Интерфакс".
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Армия , Войска , Степан Полторак , Интерфакс , Великобритания
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