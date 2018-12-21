Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РВСН получат до конца 2018 года около 100 новых образцов вооружения 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России получат до конца года около 100 новых образцов вооружения, в том числе ракетные комплексы «Ярс», сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
«До конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения, среди которых ракетные комплексы «Ярс» стационарного и мобильного базирования», — сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил РФ «Красная Звезда.
Получаемая техника позволит завершить перевооружение полка в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, продолжить перевооружение Козельского соединения и довести долю современного вооружения в составе группировки РВСН до 70% (планируется, что по Вооруженные Силы в целом должны достичь этого уровня к концу 2020 года).
ТК «Звезда»: последние новости
Китай протестировал приобретенные у России С-400 СМИ сообщили о вхождении британского разведывательного корабля в Черное море Американский «Абрамс» поразили ракетой США
Армия , Оружие , Сергей Каракаев , РВСН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули России очередной ультиматум127
В Британии отказались считать Черное море российским244
Ссора России и Швеции, ответ «Искандерам» и другие события дня77
Желание объявить России войну посчитали самоубийством689
Предполагаемый насильник дознавательницы заговорил121
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение