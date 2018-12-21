РВСН получат до конца 2018 года около 100 новых образцов вооружения

«До конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения, среди которых ракетные комплексы «Ярс» стационарного и мобильного базирования», — сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил РФ «Красная Звезда.

Получаемая техника позволит завершить перевооружение полка в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, продолжить перевооружение Козельского соединения и довести долю современного вооружения в составе группировки РВСН до 70% (планируется, что по Вооруженные Силы в целом должны достичь этого уровня к концу 2020 года).