Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России получат до конца года около 100 новых образцов вооружения, в том числе ракетные комплексы «Ярс», сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
«До конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения, среди которых ракетные комплексы «Ярс» стационарного и мобильного базирования», — сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил РФ «Красная Звезда.
Получаемая техника позволит завершить перевооружение полка в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, продолжить перевооружение Козельского соединения и довести долю современного вооружения в составе группировки РВСН до 70% (планируется, что по Вооруженные Силы в целом должны достичь этого уровня к концу 2020 года).