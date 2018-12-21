AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив

Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в пятницу в Персидский залив. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, это первый заход американского авианосца в Персидский залив с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года. Как ожидается, авианосец будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев, большую часть этого времени он будет перемещаться в пределах Персидского залива.

По данным газеты The Wall Street Journal, заход группы кораблей ВМС США произведен для того, чтобы продемонстрировать силу Ирану. Присутствие американского авианосца "определенно обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил ранее источник издания в Пентагоне

Заместитель командующего Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами ранее заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил Вашингтон отступить.