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AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив 

ТАСС 35 минут назад
Фото: WIkimedia Commons
Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в пятницу в Персидский залив. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, это первый заход американского авианосца в Персидский залив с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года. Как ожидается, авианосец будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев, большую часть этого времени он будет перемещаться в пределах Персидского залива.
По данным газеты The Wall Street Journal, заход группы кораблей ВМС США произведен для того, чтобы продемонстрировать силу Ирану. Присутствие американского авианосца "определенно обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил ранее источник издания в Пентагоне.
Заместитель командующего Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами ранее заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил Вашингтон отступить.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Армия , Войска , Дональд Трамп , ЕС , Пентагон , Совбез ООН , Иран , США
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