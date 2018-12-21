СМИ: США восстановят военную базу на Аляске для слежки за Россией

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США развернут на Алеутских островах военную базу, где разместят патрульные противолодочные самолёты P-8 Poseidon. Об этом сообщило издание The Daily Expressсо ссылкой на секретаря Военно-морских сил США Ричарда Спенсера, пишет Infox.ru. Отмечается, что местом для базы выбран остров Адак в западной части Алеутских островов, где ранее находилась военно-морская база, которую закрыли в конце 1990-х годов. Взлётную полосу отдали местным властям для коммерческого использования. Как отметил Спенсер, наличие базы на Аляске позволит Пентагону наблюдать за действиями Тихоокеанского флота России в Арктике.