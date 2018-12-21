Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибывшие на Украину вертолеты показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр видео
Первые два французских вертолета прибыли на Украину. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков. Видеозапись с машинами он опубликовал в Twitter.
В июле 2018 года компания «Хорив-Авиа», которая принадлежит МВД Украины, подписала соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничной службы и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На Украину, по соглашению, поступят 55 вертолетов. 21 из них являются подержанными.
Последние новости
В Москве подорожает проезд в общественном транспорте Кокорину и Мамаеву поменяли статью Назван самый удобный для России кандидат в президенты Украины
Армия , Оружие , Украина , МВД , Airbus
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Желание объявить России войну посчитали самоубийством406
Предполагаемый насильник дознавательницы заговорил36
Порошенко попросили объявить войну России445
Еще одна страна отвернулась от Константинополя129
На Урале елку украсили миллионами долларов и евро31
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение