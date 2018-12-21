Прибывшие на Украину вертолеты показали на видео 

Перші 2 французькі вертольоти 🚁🚁 Airbus H225 Super Puma вже на службі у НГУ і ДСНС. А буде 55 гвинтокрилів для Системи авіабезпеки і цивільного захисту МВС України🇺🇦, яку презентуємо сьогодні. Третя у Європі за потужністю разом із Німеччиною🇩🇪і Францією🇫🇷https://t.co/uaOGnSgU7K— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 декабря 2018 г.