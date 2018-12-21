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В Африке обстреляли российский военный вертолет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные обстреляли российский военный вертолет Ми-8 в Мали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В момент атаки многоцелевой вертолет находился на стоянке. В результате нападения он был поврежден и не сможет выполнять полеты, пока его не отремонтируют.
По информации «Интерфакса», экипаж остался невредим.
«В момент обстрела экипаж вертолета, состоящий из российских граждан, находился в зоне отдыха и под обстрел не попал», — цитирует издание слова источника.
Ранее 21 декабря посольство России в Республике Конго сообщило, что при падении транспортного самолета 20 декабря мог погибнуть российский экипаж. Причиной крушения называют погодные условия. На борту, предположительно, находились шесть человек, в том числе трое россиян.
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Армия , Оружие , Интерфакс , Мали
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