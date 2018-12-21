Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Конго разбился самолет с российским экипажем
В Конго разбился самолет с российским экипажем

Генерал назвал «особенность» полета Ту-160 в Венесуэлу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу, сопровождавшийся дозаправкой топливом в воздухе в Карибском регионе и посадкой на аэродроме Майкетия, был особенным, сообщил «Красной звезде» командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
«Особенностью выполнения задачи стали большая продолжительность полета над Атлантическим океаном, в районах грозовой деятельности с высоким вертикальным развитием. Перед экипажами стояла задача выбора оптимального маршрута полета на заданной высоте с учетом обхода зон грозовой деятельности, при постоянном контроле остатка топлива, что требовало от летного состава профессионального мастерства», — сказал военный.
Командующий дальней авиацией добавил, что «по прилете в Венесуэлу экипажи получили опыт выполнения полетов в удаленных географических районах, а также в условиях южных широт».
Генерал-лейтенант также прокомментировал заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, назвавшего прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты «музейными экспонатами». «Данное заявление является непрофессиональным и вызвано чувством зависти российских недоброжелателей. За всю историю авиации сверхзвуковому стратегическому ракетоносцу Ту-160 по скорости, предельной высоте полета и дальности нет аналогов во всем мире», — полагает Кобылаш.
Военный отметил, что «в ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками».
«Проводимая модернизация продлит срок эксплуатации этих самолетов до 45-50 лет. На них будет установлена принципиально новая авионика кабины экипажа. Бортовые радиоэлектронные системы заменят на бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой. В состав комплекса войдут новые перспективные системы: инерциальные, астроинерциальные, спутниковые навигационные, радиотехнические ближней навигации, воздушных сигналов, а также бортовой комплекс обороны, комплекс радиоэлектронной борьбы», — сказал командующий дальней авиацией.
В декабре в американском издании The Drive заявили, что потенциальная военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, создаст «беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария».
Ранее в том же месяце пара российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле.
Последние новости
Обвалившая мировую экономику проблема добралась до России Европа пригрозила Москве уголовным судом над Кадыровым До смягчения наказания за репосты остался один шаг
Комментарии1
Армия , Оружие , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК102
Российский фрегат заметили на пути в Азовское море56
Советник дагестанского премьера найден мертвым5
В Сети высмеяли расплакавшегося Пашинина80
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли18
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение