Подводные лодки ЧФ проводят двухстороннее учение в море

По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей.

Подводные лодки Черноморского флота (ЧФ), находясь в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота.

В ходе двухстороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй — максимально длительно его поддерживать.

В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки — противника.

С обнаружением подлодки-противника каждой боевой смене предоставляется возможность управлять своей подводной лодкой для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными.

Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота и направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава. По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей.