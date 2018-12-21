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Подводные лодки ЧФ проводят двухстороннее учение в море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей.
Подводные лодки Черноморского флота (ЧФ), находясь в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота.
В ходе двухстороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй — максимально длительно его поддерживать.
В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки — противника.
С обнаружением подлодки-противника каждой боевой смене предоставляется возможность управлять своей подводной лодкой для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными.
Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота и направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава. По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей.
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Армия , Оружие
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