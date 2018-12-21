«Вечные» Т-55 продолжают нести службу в армии Монголии

Легендарный советский средний танк Т-55 в 2018 году отметил шестидесятилетие — его серийное производство началось в 1958 году. Несмотря на солидный возраст, эта боевая машина продолжает оставаться на вооружении более чем полусотни стран.

В армию Монголии "пятьдесятпятые" попали в начале 60-х гг., и на то время они считались достаточно современными. Более мощные Т-62 тогда только осваивались в войсках, а разработка танка нового поколения — Т-64 лишь начиналась.

Машина вооружена 100-мм нарезной пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом. Максимальная толщина брони -200 мм. Мощность двигателя — 580 л.с. Максимальная скорость -50 км/ч. Запас хода -500 км. Экипаж-4 человека.

Главным отличием Т-55 от более ранних машин являлось оборудование его средствами противоатомной защиты. В те годы это было очень актуально. Дело в том, что в 60-е стремительно ухудшались советско-китайские отношения. Чтобы на равных разговаривать с СССР, да и с другими великими державами, в КНР активно работали над созданием своего ядерного оружия. В результате в 1964-м году была взорвана первая китайская атомная бомба, после чего началось поступление новых средств поражения в войска. Наличие танков, приспособленных к ведению боя в условиях ядерной войны, существенно укрепляло обороноспособность МНР.

Долгие годы Т-55 были основой монгольских сухопутных войск. Несколько лет назад благодаря поставкам Т-72 из России произошло обновление танкового парка страны. Однако полностью отказываться от легендарных танков военные соседнего государства пока не собираются.