Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский «Абрамс» поразили ракетой США 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: andrei-bt., livejournal
В результате попадания пострадала лишь половина танка. При этом неизвестно, получилось из-за неверного наведение прицела или же из-за слабой мощности ракеты.
Попадание ракеты противотанкового комплекса TOW в танк M1A1 Abrams иракской армии показали на фото, опубликованные в Сети. Уточняется, что и сама техника, и боеприпас — американского производства.
Несмотря на мощную вспышку, которая образовалась в момент попадания ракеты по цели, Abrams отделался легко — пострадала лишь противокумулятивная решетка на правой стороне башни. Вместе с тем была снесена часть внешнего оборудования и в броне появилось несколько вмятин. Фотографии были опубликованы в Twitter.
В настоящее время неизвестно, либо мощь ракеты TOW оказалась слабее, чем это необходимо, либо оператор ПТУР допустил ошибку в прицеливании. Не исключено, что имел место и тот, и другой фактор
Согласно опыту современных боевых действий на Ближнем Востоке, американские танки являются уязвимыми для управляемых снарядов ПТУР, причем даже не последнего поколения. В армии Ирака стоят старые Abrams образца 1984 года. И сам ПТРК BMG-71 TOW был принят на вооружение в 1970 году.
Ранее повстанцы-хуситы в Йемене в буквальном смысле разорвали на части танк M1A2S Abrams Сухопутных сил Саудовской Аравии.
ТК «Звезда»: последние новости
Китай протестировал приобретенные у России С-400 Подводные лодки ЧФ проводят двухстороннее учение в море ВМФ России пополнится уникальным боевым кораблем «Василий Быков» и спасательным судном «Капитан Гурьев»
Комментарии
Армия , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил, зачем в США «нянчатся» с Порошенко45
Российский фрегат заметили на пути в Азовское море13
Умерла Алла Соколова4
В Сети высмеяли расплакавшегося Пашинина
Лидера «Мужского государства» осудили за ненависть к женщинам
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
00:40
Китай испытал С-400
Армия Оружие
04:17
Учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения
Происшествия
00:48
Запашный ответил на оскорбления Доренко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение