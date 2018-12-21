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США закроют военную базу Эт-Танф в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские военные в рамках объявленного президентом США Дональдом Трампом вывода войск из Сирии оставляют свою базу спецназа Эт-Танф, сообщили представители вооруженной сирийской оппозиции.
По словам командующего группировкой «Магавир аль-Таура» полковника Муханнада аль-Тала, он помогал проводить инвентаризацию оборудования, которое американские военные забирают с базы.
Неназванный американский чиновник подтвердил BuzzFeed, что США покинут базу в Эт-Танфе в рамках вывода войск из Сирии.
Военная база в Эт-Танфе была создана международной коалицией во главе с США в провинции Хомс для борьбы с группировкой «Исламское государство». Между тем, Россия, Сирия и Иран неоднократно обвиняли США в том, что под видом бойцов оппозиции на базе тренируются боевики исламистских террористических организаций.
Напомним, в среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; процесс займет от 60 до 100 дней.
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Комментарии
Армия , В мире , Дональд Трамп , Исламское государство , Сирия , США
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