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США будут следить за Россией в Арктике с Алеутских островов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Американские военно-морские силы планируют развернуть на Алеутских островах патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, чтобы следить за деятельностью России в Арктике, сообщает издание The Daily Express со ссылкой на секретаря ВМС США Ричарда Спенсера.
Самолеты разместят на острове Адак в западной части Алеутских островов. Раньше там уже располагалась база ВМС США, однако в 1997 году ее закрыли, а военную взлетную полосу передали в коммерческое пользование.
Как заявил Спенсер, размещение самолетов на Алеутских островах позволит США следить за российским Тиохоокеанским флотом из-за того, что Москва значительно увеличила свое военное присутствие в Арктике.
"Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману", — заявил Спенсер.
Он добавил, что ВМС США сейчас присутствуют в этом регионе "в небе и под водой", а также изучают дополнительные варианты для повышения боеготовности своих сил в регионе, для чего сотрудничают с береговой охраной США.
Алеутские острова — архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка. Острова ограничивают с юга Берингово море. На данный момент входят в состав американского штата Аляска. Почти все, относящиеся к Алеутским, острова (кроме Берингова и Медного островов) были проданы вместе с Аляской Соединенным Штатам в 1867 году.
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Армия , США
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