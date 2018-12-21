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Начались ходовые испытания фрегата «Адмирал Касатонов» 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: МО РФ
Сдаточная команда, в которую вошли судостроители, представители подрядных организаций и Военной приемки, испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля.
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на первый этап заводских ходовых испытаний, который продлится до Нового года.
За это время сдаточная команда, в которую вошли судостроители, представители подрядных организаций и военной приемки, испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля.
В частности, будет проверена работа главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования и средств связи.
Также сдатчики опробуют системы жизнеобеспечения, в том числе системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пресной, забортной и сточных вод. На испытаниях также протестируют мореходные качества фрегата и обкатают все механизмы.
«Адмирал Касатонов» должен быть передан военно-морскому флоту до конца 2019 года.
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Армия , Оружие
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