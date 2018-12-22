БПК Северного флота «Североморск» совершил деловой заход в Лимасол

Планом захода, который продлится несколько дней, предусмотрено пополнение корабельных запасов до требуемых норм и кратковременный отдых личного состава на берегу.

Сегодня большой противолодочный корабля Северного флота «Североморск» совершил деловой заход в порт Лимасол ( Республика Кипр ).

Планом захода, который продлится несколько дней, предусмотрено пополнение корабельных запасов до требуемых норм и кратковременный отдых личного состава на берегу.

В акваторию Средиземного моря противолодочный корабль Северного флота зашел в 20 декабря. Ранее моряки Северного флота действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.

Дальний поход большого противолодочного корабля «Североморск» продолжается с его выхода из основного пункта базирования — Североморск 5 июля 2018 года. На текущий момент он прошел более 30 тысяч морских миль, выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах: Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности «Аравийский муссон-2018».