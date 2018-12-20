Легендарный бронетранспортер БТР-152 вооружили пулеметом КПВ в Лаосе

В настоящее время в сухопутных войсках этого расположенного в Юго-Восточной Азии государства числятся около двух десятков единиц такой техники. Помимо установки крупнокалиберного пулемета, бронетранспортер получил зеркала заднего вида, а также две пары дополнительных фар.

Кроме Лаоса в этом регионе БТР-152 применяют вооруженные силы Вьетнама . Они подвергли их более глубокой модернизации: усилено вооружение, заменены двигатель и трансмиссия, создан санитарный вариант для участия в миротворческих операциях ООН

По разным данным, выпущенные в Москве бронемашины данной модели продолжают состоять на вооружении армий и правоохранительных структур почти 20 стран.

Запущенные в серию в начале 1950-х гг. БТР-152 в настоящее время воюют в Ираке, Йемене и Сирии. В каждой из этих стран их дорабатывали местные умельцы. Например, в Йемене бэтээры получили пулеметные башни от более современных БРДМ-2. В Ираке им усилили защиту ходовой части.

В России оставшиеся БТР-152 часто задействуют в кино — они изображают немецкую технику Второй мировой войны.