ВМС рассказали, когда у Украины будут подводные лодки

В соответствии со стратегией развития Военно-морских сил Украины сверхмалые подводные лодки должны появиться в их составе не позднее 2035 года.

Об этом 20 декабря сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.

В ведомстве отметили, что они также планируют закупить различные виды вооружения и военной техники, в том числе иностранных образцов. В ВМС добавили, что страны НАТО уже оказывают украинской армии помощь в этом вопросе.

«Ярким примером поддержки служит передача Украине на безвозмездной основе двух патрульных катеров типа "Island", включение которых в боевой состав ВМС ВС Украины запланировано до конца 2019 года», — подытожили в пресс-центре.

27 сентября береговая охрана США безвозмездно передала Киеву два патрульных катера типа Island 1988 года выпуска.

Эксперты отмечали, что стоимость доставки и обслуживания двух устаревших американских катеров фактически равняется стоимости двух новейших украинских малых артиллерийских бронированных катеров «Гюрза-М».

По мнению, бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится «корабельным кладбищем».

В то же время, новейшие украинские катера уступают по ряду показателей устаревшим американским судам: в частности, выдерживают меньший шторм и перевозят значительно меньшее количество людей, а также не оборудованы плавсредствами.