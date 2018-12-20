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ВМС рассказали, когда у Украины будут подводные лодки 

Украина.ру 1 час назад
Фото: СС0, Pxhere
В соответствии со стратегией развития Военно-морских сил Украины сверхмалые подводные лодки должны появиться в их составе не позднее 2035 года.
Об этом 20 декабря сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.
В ведомстве отметили, что они также планируют закупить различные виды вооружения и военной техники, в том числе иностранных образцов. В ВМС добавили, что страны НАТО уже оказывают украинской армии помощь в этом вопросе.
«Ярким примером поддержки служит передача Украине на безвозмездной основе двух патрульных катеров типа "Island", включение которых в боевой состав ВМС ВС Украины запланировано до конца 2019 года», — подытожили в пресс-центре.
27 сентября береговая охрана США безвозмездно передала Киеву два патрульных катера типа Island 1988 года выпуска.
Эксперты отмечали, что стоимость доставки и обслуживания двух устаревших американских катеров фактически равняется стоимости двух новейших украинских малых артиллерийских бронированных катеров «Гюрза-М».
По мнению, бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится «корабельным кладбищем».
В то же время, новейшие украинские катера уступают по ряду показателей устаревшим американским судам: в частности, выдерживают меньший шторм и перевозят значительно меньшее количество людей, а также не оборудованы плавсредствами.
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