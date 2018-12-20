Путин высказался о ЧВК Вагнера

Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера имеет право «продавливать» свои интересы в любой стране, если не нарушает законов России , заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Вопрос о ЧВК Вагнера главе государства задал журналист «Новой газеты». Перед тем, как предоставить ему такую возможность, Путин отметил, что до сих пор мероприятие проходило «ровненько».

«Пусть что-нибудь подбросят», — пошутил он.

В ответ на вопрос о деятельности ЧВК Вагнера в Центральноафриканской республике, где несколько месяцев назад были убиты трое российских журналистов, Путин подчеркнул, что частные военные компании из РФ могут работать там, где захотят.

"У нас на этом рынке работает около миллиона человек, но если эта группа что-то нарушает, то Генеральная прокуратура должна дать оценку", — отметил президент.